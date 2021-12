Maltempo: riaperti a Jesi ponti sul fiume Esino

"E' rientrato nel territorio di Jesi (Ancona) l'allarme per la piena del fiume Esino, dopo l'ondata di maltempo registrata ieri con gravi disagi alla viabilità. Riaprono il ponte San Carlo e il ponte sul Granita in Via San Giuseppe, che ieri erano stati chiusi insieme ad alcuni sottopassi e strade nei pressi dei fossi.

Resta ancora chiuso, oggi, il sottopasso di Via Pieralisi.

Chiuse anche via del Burrone (dopo la rotatoria con via Fausto Coppi) e la bretella tra le zone di Montecappone e Montesecco, per fango in prossimità dei fossi. Permane critica la situazione in via Tornabrocco. (ANSA).