Incidenti stradali: frontale auto-scooter, morto 63enne

Scontro frontale tra un'autovettura e uno scooter nel tardo pomeriggio a Senigallia (Ancona) lungo la Strada provinciale Corinaldese: un 63enne di Senigallia, in sella al motoveicolo, è deceduto. Sul posto i vigili del fuoco, la polizia stradale, per i rilievi sulla dinamica dell'incidente, e il 118 per i soccorsi che purtroppo sono stati vani. Per cause in corso di accertamento si sono scontrati frontalmente una Golf e lo scooter per il cui conducente i sanitari hanno dovuto constatare subito il decesso.

Illesi invece gli occupanti dell'auto. La squadra dei vigili del fuoco di Senigallia sta provvedendo a mettere in sicurezza l'area dell'intervento. (ANSA).