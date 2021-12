Green pass: multe a Fabriano e Osimo, chiuso un locale

Un esercizio commerciale temporaneamente chiuso a Fabriano (Ancona) perché il titolare era privo di Green pass. Quattro contravvenzioni per il medesimo motivo. Settimana di intenso lavoro per gli agenti del commissariato di Pubblica sicurezza di Fabriano, coordinati dal commissario Moira Pallucchi. Nell'ambito dei servizi disposti dal Questore di Ancona, Cesare Capocasa, coordinati dal Commissariato di Fabriano con le altre forze di polizia e la Polizia Locale, negli ultimi sette giorni, sono stati attuati mirati controlli ad attività commerciali, alberghi, trasporti pubblici locali e centri di aggregazione. Al termine del servizio sono state controllate 319 persone, due i soggetti sanzionati perché senza Green pass. Inoltre, i poliziotti hanno controllato 81 esercizi, in due di questi, sono stati multati due esercenti senza Green pass; un esercizio è stato chiuso perché il titolare era senza certificazione verde.

Anche ad Osimo (Ancona) sono stati effettuati analoghi controlli con una task-force delle forze dell'ordine in città.

Gli agenti della Polizia di Stato, della Polizia Locale e i Carabinieri della locale Compagnia, hanno controllato un centinaio di persone e otto pubblici esercizi autorizzati alla somministrazione di alimenti e bevande. In uno dei bar controllati, sono stati identificati, seduti al tavolo, due giovani sprovvisti di Green pass; in un altro pubblico esercizio, sprovvisto di Green pass era un cliente impegnato a giocare alle slot machine. A tutti sono state contestaste le violazioni amministrative in materia, e nei prossimi giorni si procederà alla notifica dei relativi verbali. (ANSA).