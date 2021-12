Covid: Marche, prosegue campagna informativa vari capoluoghi

A Pesaro, Urbino, Ascoli, Ancona e Fermo oggi, dopo la tappa di Macerata di ieri (altri appuntamenti sospesi per il maltempo), prosegue la campagna della Regione Marche, insieme ad Asur Marche, "Parliamone insieme", con camper nelle piazze, che punta a chiarire ogni dubbio sulla vaccinazione anti-covid e sull'andamento della pandemia fornendo informazioni chiare e puntuali ai cittadini" informa la Regione, da parte di medici.

E' il presidente della Regione Francesco Acquaroli ha ricordare gli appuntamenti in un post su Facebook: "Vi ricordo che oggi a Pesaro (piazzale Collenuccio dalle 9 alle 13), Urbino (Piazza della Repubblica dalle 15 alle 18), - scrive - Ascoli (Piazza D'Ancaria dalle 9 alle 12), Ancona (Piazza Roma dalle 15 alle 19) e Fermo (Piazza del Popolo dalle 9 alle 13) saranno presenti i punti informativi per la vaccinazione. Mi raccomando inoltre sempre prudenza e responsabilità nei nostri comportamenti".

Nell'ambito della stessa iniziativa, la Regione ha attivato anche un punto informativo sul sito istituzionale della Regione www.regione.marche.it/parliamoneinsieme, dove si potrà trovare risposta alle domande più frequenti e confrontarsi con medici ed esperti dell'Asur e una mail dedicata dedicata parliamoneinsieme@sanita.marche.it. (ANSA).