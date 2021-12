Covid: Marche, +8 ricoveri in 24h (152),+2 in Intensiva (34)

Balzo di ricoveri per Covid-19 (+8) nell'ultima giornata nelle Marche dove i degenti salgono a quota 152: +2 in Terapia intensiva (32), 30 in Semintensiva (invariati) e 88 nei Reparti non intensivi (+6); 11 le persone dimesse. Lo comunica La Regione. Nell'ultima giornata deceduto un 78enne di Macerata, con patologie pregresse, ospite della Residenza Valdaso: il totale di vittime nella regione si porta a 3.172. In un giorno sono 595 i positivi rilevati con rialzo dell'incidenza su 100mila abitanti che supera di un soffio i 200 (200,41).

Il totale di positivi (ricoverati più isolati a domicilio) cresce ancora (6.330; +240 rispetto a ieri) ma anche delle quarantene per 'contatto' con positivi che arrivano a 12.419 (+382) mentre i guariti/dimessi sono 119.321. Gli ospiti di strutture territoriali (Campofilone nel Fermano e Galantara in provincia di Pesaro Urbino) sono attualmente 97 mentre le persone in osservazione nei pronto soccorso sono 22. (ANSA).