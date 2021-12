Natale: mongolfiera, slitta e stelle illuminano centro di Ascoli

Tutti pazzi per le luminarie di Natale di Ascoli Piceno. A pochi giorni dall'accensione, le luminarie natalizie ascolane sono gli elementi d'arredo più fotografati e le immagini impazzano sui social riscuotendo un grande successo, attirando in città molti visitatori. Il Comune di Ascoli le ha realizzate in collaborazione con una ditta locale.

"Con questo progetto, interamente made in Ascoli, abbiamo voluto regalare alla città e ai turisti un Natale all'insegna di luci, colori e, soprattutto, all'altezza della candidatura della nostra città a Capitale della Cultura 2024" spiega all'ANSA il sindaco Marco Fioravanti. In piazza del Popolo è stata scelta una cascata di luci blu che, scendendo dalla cima di uno dei campanili del tempio di San Francesco, illuminano in particolare Palazzo dei Capitani, in coerenza con il bianco del travertino, per un effetto dinamico.

A piazza Arringo il tema delle mongolfiere esalta il clima di festa del mercatino di Natale e della pista di ghiaccio all'ombra del Duomo di Sant'Emidio e di Palazzo Arengo.

Suggestive la slitta di Natale al Chiostro di San Francesco e la cascata di luci che illumina piazza Ventidio Basso.

Tra gli eventi più importanti, il veglione del 31 dicembre in piazza del Popolo per attendere l'anno nuovo e il giorno seguente il concerto di Capodanno. "Abbiamo voluto coinvolgere gruppi musicali locali per dare loro visibilità, insieme a dj di fama nazionale" prosegue il sindaco Fioravanti ricordando anche che nelle giornate del 20 e del 24 in piazza del Popolo arriverà il Santa Claus Bus, "che regalerà ai più piccoli un viaggio nell'atmosfera magica del Natale".

Aperti e visitabili tutti i monumenti e i contenitori museali per il quali è atteso grande afflusso. "Ascoli è pronta ad accogliere i turisti - conclude Fioravanti - che sono certo sapranno apprezzare quanto abbiamo realizzato per dare vita al nostro meraviglioso centro storico". (ANSA).