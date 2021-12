Maltempo: ondata piena fiume Esino nel territorio di Jesi

(ANSA) - JESI, 11 DIC - Onda di piena nel fiume Esino nel territorio di Jesi con picco atteso intorno alle 12.30. Il Comune ha disposto per precauzione la chiusura immediata di Ponte San Carlo, dopo aver già disposto la chiusura dei sottopassi di Fontedamo (Jesi est), Via Latini e Via Pieralisi (dietro Goldengas) dove si sono registrati allagamenti. Chiusi nelle scorse ore anche un tratto di Via del Burrone e la strada che porta da Via Agraria a San Marcello. L'avviso tramite i canali social del Comune di Jesi, che raccomanda ai cittadini di prestare attenzione in prossimità di avvallamenti e fossi d'acqua, e di non non transitare per alcun motivo né a piedi né con veicoli in prossimità del fiume o di fossi da esso alimentati.

I residenti della zona saranno informati dalla Polizia locale con megafono. Sempre a Jesi, si registrano allagamenti alla zona industriale (ponte bianco), in Via Piandelmedico ed in altre parti a valle della città. Per casi di reale esigenza - fa sapere l'amministrazione comunale - contattare la Polizia locale allo 0731538234. (ANSA).