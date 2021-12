Maltempo: nevica su paesi 'cratere' Ascolano,coltre 25-30 cm

Nevica nelle zone terremotate di Arquata del Tronto (Ascoli Piceno). Colpite in particolare le frazioni in quota, Spelonga, Piedilama e Pretare, che registrano 25-30 centimetri di neve. La viabilità è comunque garantita, compresa quella sulla statale Salaria. Piove da ieri sera ad Ascoli Piceno dove l'acqua caduta non ha creato comunque particolari situazioni di disagio. La neve è caduta in montagna, anche sul pianoro di Colle San Marco (700 m s.l.m.).

Il forte vento ha creato qualche difficoltà a San Benedetto del Tronto.

Stamani in via del Cacciatore le raffiche hanno abbattuto un grosso albero che ha ostruito la carreggiata. Sul posto vigili del Fuoco, giardinieri comunali e polizia municipale che hanno provveduto a liberare la strada, ora riaperta al traffico.

Sempre a causa del vento forte e del mare grosso è stato impedito l'accesso alla passeggiata del Molo Sud. (ANSA).