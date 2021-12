Maltempo: esonda Esino, chiusa Ss76 a Cupramontana

(ANSA) - ANCONA, 11 DIC - Il fiume Esino è esondato nella zona di Cupramontana (Ancona) in seguito alle forti piogge che stanno bersagliando le Marche da diverse ore e in particolare la provincia di Ancona. Proprio a causa dell'esondazione, fa sapere Anas, è "provvisoriamente chiusa, in entrambe le direzioni, la Ss 76 'Della Val D'Esino', tra i km 39+800 e 27+900 a Cupramontana. Sul posto sono presenti le squadre Anas per la gestione dell'evento e per consentire il ripristino della viabilità nel più breve tempo possibile". (ANSA).