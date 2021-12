Maltempo: a Fermo e Ancona stop Parliamone insieme su Covid

(ANSA) - ANCONA, 11 DIC - La pessime condizioni climatiche nelle Marche, bersagliate da pioggia, vento e anche neve nel Maceratese, hanno causato la sospensione ad Ancona e Fermo dell'iniziativa "Parliamone insieme" organizzata dalla Regione per fornire informazioni ai cittadini interessati, da parte di esperti, sulla vaccinazione e sul Covid in generale.

L'appuntamento, che si è tenuto regolarmente a Macerata, in locali interni, è stato sospeso per il maltempo ad Ancona e Fermo (camper) dove potrebbe essere recuperato domani (9.30-13 ad Ancona e 15-18 Fermo).

Restano validi invece gli orari previsti per domani, 12 dicembre, ad Ascoli Piceno, Pesaro (9-13) e Urbino (15-18).

