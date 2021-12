Lite in strada con mazza da baseball, uomo denunciato a Jesi

(ANSA) - JESI, 10 DIC - La scorsa notte i Carabinieri della Compagnia di Jesi hanno denunciato un uomo per detenzione abusiva di armi e oggetti atti ad offendere. I militari dell'Aliquota Radiomobile sono intervenuti in zona periferica di Jesi (Ancona), dopo che era stata segnalata una lite in corso sulla pubblica via. Una delle persone controllate è stata trovata in possesso di una mazza da baseball, si tratta di un 40enne di nazionalità italiana. (ANSA).