Innovazione: tra Marche e Umbria al via i due corsi "Situm"

(ANSA) - ANCONA, 10 DIC - Hanno preso il via oggi i corsi di "Situm", la scuola di innovazione territoriale Umbria Marche che si propone di offrire ai giovani la possibilità di mettere in parallelo formazione e lavoro, e di creare lavoro e imprenditorialità nelle due regioni. La prima lezione si è tenuta questo pomeriggio presso il Gruppo Loccioni ad Angeli di Rosora, tra le imprese partner dell'iniziativa promossa da Università Politecnica delle Marche, Università degli Studi di Perugia, Camere di Commercio di Umbria e Marche. Bper Banca ha offerto le borse di studio per le studentesse e gli studenti.

Nato nel 2020, il progetto Situm crea un ponte tra imprese, operatori economico-sociali e Atenei, con le imprese che partecipano alla definizione dei progetti formativi indicando le competenze necessarie per la loro competitività. Due i corsi corsi inter-universitari avviati oggi: uno di matrice tecnica (Human Centric Manufacturing) con una panoramica su diverse tecnologie d'eccellenza tra cui la robotica collaborativa, l'altro di matrice socio-economica (Sustainable Development) per preparare gli studenti ad intercettare tutte le opportunità derivanti dal Next Gen EU. A salutare gli studenti, oggi, il rettore di Ancona Gian Luca Gregori, e i professori dell'ateneo perugino. "Il tema dell'innovazione legata al territorio è fondamentale", ha detto Gregori. "In ognuno dei due corsi introduciamo un elemento poco consueto: in quello tecnico il punto di vista socio-antropologico, in quello sociale l'approccio tecnologico". "Se sappiamo attrarre in questa terra di mezzo grandi talenti e competenze lo dobbiamo alla scuola. I produttori mondiali vengono in periferia a sviluppare innovazione, sono diverse le imprese che lo fanno nei nostri territori ed è patrimonio che va messo in rete con chi fa formazione e ricerca, a cominciare dalle università", ha spiegato Enrico Loccioni ai corsisti. (ANSA).