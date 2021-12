Covid: boom nuovi casi nelle Marche, +631 in 24 ore

(ANSA) - ANCONA, 10 DIC - Boom di contagi nelle Marche: 631 in 24 ore, con il tasso di incidenza che risale a 184,36 su 100mila abitanti e una positività del 16,1% su 3.825 tamponi nel percorso diagnostico screening (6.807 i tamponi complessivi, oltre a 1.777 test antigenici). I dati dell'Osservatorio Epidemiologico Marche indicano che nelle terapie intensive i pazienti non vaccinati sono il 74%, quelli vaccinati il 26%, in area medica i non vaccinati sono il 59%, i non vaccinati il 41, infine sui casi positivi generali sono non vaccinati il 53% e vaccinati il 47%. La provincia con più contagi nell'ultima giornata è Ancona (233, oltre un terzo dei nuovi casi), seguita da Ascoli Piceno (138), Pesaro Urbino (93), Fermo (87), Macerata (68), e 12 fuori regione. Per le fasce di età il maggior numero di casi, 174, interessa i 45-59enni, 159 i 25-44enni, 145 da zero a 18 anni (e tra questi 68 tra 6 e 10 anni, l'età della scuola primaria), 112 tra gli over 60, 41 tra 19 e 24 anni. I sintomatici sono 151, i contatti domestici 218, i contatti stretti di casi positivi sono 140, i positivi in setting scolastico16, per 78 casi sono in corso approfondimenti epidemiologici. (ANSA).