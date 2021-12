Casellati, marchigianità simbolo di successo e eccellenza

La Giornata delle Marche è "un'iniziativa di grande valenza simbolica e identitaria, che testimonia come la dimensione regionale, che si è affermata in ritardo nel cammino repubblicano e che ha da poco celebrato i suoi primi cinquant'anni, sia ormai diventata una componente fondamentale del Sistema Paese, un elemento vitale di quella comunità nazionale che è insieme il punto di incontro e la sintesi del pluralismo culturale, sociale, economico italiano". Lo ha detto la presidente del Senato Elisabetta Casellati, intervenuta oggi a Castelraimondo (Macerata) per l'iniziativa, nata per valorizzare il contributo delle comunità dei marchigiani del mondo e diventata manifestazione per riaffermare l'identità e i valori dell'essere marchigiani. "La marchigianità è simbolo di successo e di eccellenza in Italia e nel mondo - ha aggiunto la seconda carica dello Stato -. Eccellenza nella cultura, nell'imprenditoria, nella tradizione enogastronomica, nell'impegno sociale e nello sport£ ha concluso ricordando i premi consegnati al ct azzurro Roberto Mancini, ai campioni Gianmarco Tamberi e Valentino Rossi, agli atleti olimpici e paraolimpici di Tokyo. (ANSA).