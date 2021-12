Porti: Ancona,presto elettrificata banchina 17 varco Da Chio

In attesa dell'arrivo delle risorse previste dal piano complementare al Pnrr anche per elettrificare le banchine, l'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico Centrale è pronta ad avviare nei prossimi mesi la gara e i lavori per l'elettrificazione intanto della banchina 17 del porto di Ancona, nella zona di Porta Pia vicino al varco Da Chio: la spesa complessiva sarà di 900mila euro. In sostanza i 'supply vessel' (navi da rifornimento) attraccati, che finora tengono i motori accesi anche durante la notte producendo rumori ed emissioni di gas, non appena realizzata l'elettrificazione, potranno allacciarsi alla banchina con conseguente miglioramento dell'impatto a livello ambientale anche nella zona urbana. In progettazione c'è anche un impianto simile per la fornitura di energia elettrica alle navi presso la darsena San Primiano in prossimità dell'Arco di Traiano.

Lo ha annunciato il commissario straordinario dell'Adsp, ammiraglio Giovanni Pettorino, durante la presentazione insieme all'Università politecnica delle Marche delle azioni compiute in sinergia per l'innovazione e la sostenibilità degli scali. Tra queste il progetto "Adrigreen" che ha già prodotto azioni pilota di miglioramento del collegamento porto-stazione ferroviaria di Ancona con segnaletica direzionale dedicata e di facilitazione degli utenti per gli imbarchi con l'installazione di un totem multimediale in posizione strategica tra area imbarco e sbarco passeggeri Schengen ex Extra-Schengen.

Nel corso dell'incontro, in cui sono intervenuti tra gli altri il rettore Univpm Gian Luca Gregori e i docenti Francesco Canestrari (Ingegneria civile edile e architettura, trasporti) e Giorgio Passerini (Ingegneri Fisica tecnica ambientale), l'amm.

Pettorino ha riferito che dai progetti nel decreto ministeriale per il piano complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), all'Adsp del Mare Adriatico centrale sono destinati 11 milioni di euro per elettrificare le banchine di cui 7 destinati al porto di Ancona, per ridurre le emissioni inquinanti provenienti dai motori accesi delle navi attraccate per produrre energia elettrica in futuro sarà fornita invece da allacci con la banchina. (ANSA).