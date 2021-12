Covid: primo caso variante Omicron nelle Marche

(ANSA) - ANCONA, 09 DIC - Primo caso di variante Omicron nelle Marche. È stato individuato dall'Istituto Spallanzani di Roma in una minorenne, che viaggiava con i familiari a bordo di un volo dell'Ethiopian Airlines e che ora si trova in isolamento a Tolentino (Macerata) insieme ai contatti più stretti. Lo riferiscono i media locali. Quando è sbarcata in Italia, all'aeroporto di Fiumicino, è scattato il sequenziamento perché veniva dal Sud Africa. La ragazzina è asintomatica, così come i suoi familiari, e in attesa del tampone molecolare che sarà ripetuto e processato nel Laboratorio di Virologia dell'Ospedale regionale di Torrette di Ancona. "E' arrivata anche nelle Marche la variante Omicron direttamente dal Sud Africa . commenta l'assessore regionale alla sanità Filippo Saltamartini sulla sua pagina facebook - . Gli scienziati hanno detto tutto e anche il contrario sulla lesività della nuova variante sud africana. Si impone anche in questo caso - sottolinea - la massima precauzione da parte di tutti (mascherina, distanziamento, igiene) e soprattutto copertura vaccinale". "Rispetto allo scorso anno in cui Lombardia e Marche sono risultate le Regioni più colpite nei primi mesi - sottolinea l'assessore -, nella condizione attuale possiamo avvalerci di 2 presidi farmaceutici che si sono dimostrati efficacissimi: vaccini per immunizzarci e, nel manifestarsi dei primi sintomi, la cura con anticorpi monoclonali (sotto prescrizione medica)". (ANSA).