Covid: Marche, +1 ricovero e 4 deceduti tra cui 14enne

(ANSA) - ANCONA, 09 DIC - Un ricoverato per Covid-19 in più nelle Marche in 24ore (ora sono 143) e quattro decessi, che portano il totale a 3.168, tra cui quello di Martina, una 14enne di Osimo (Ancona). Lo comunica la Regione Marche. La ragazza, da inizio di novembre in Rianimazione pediatrica al Salesi di Ancona per insufficienza respiratoria da infezione Sars-cov-2, aveva altre comorbidità tra cui patologie genetiche e aveva subito un trapianto renale con immunosoppressione farmacologica; per quest'ultimo motivo non era stata vaccinata. Ieri l'aggravamento improvviso delle sue condizioni e il decesso. Le altre persone decedute sono un 65enne di Petritoli (Fermo) e un 71enne di San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) e una 91enne di Macerata.

Il quadro dei contagi nell'ultima giornata ha fatto registrare 195 casi con incidenza in calo a 174,03. Per quanto riguarda i ricoveri (6 le persone dimesse) attualmente sono 31 in Terapia intensiva (+1), 33 in Semintensiva (+2) e 79 in reparti non intensivi (-2). Gli ospiti di strutture territoriali sono 96 e 24 le persone in osservazione nei pronto soccorso. Il totale dei positivi scende a 5.652 (-10) e le quarantene per contatto con positivi a 11.477 (-349). I guariti/dimessi salgono a 118.556 (+191). (ANSA).