ANSA-IL-PUNTO/Covid: Marche, primo caso Omicron

(ANSA) - ANCONA, 09 DIC - Primo caso di variante Omicron nelle Marche individuato dall'Istituto Spallanzani di Roma in una minorenne che viaggiava con i familiari a bordo di un volo dell'Ethiopian Airlines e che ora si trova in isolamento a Tolentino (Macerata) insieme ai contatti più stretti. Quando è sbarcata in Italia, all'aeroporto di Fiumicino, è scattato il sequenziamento perché veniva dal Sud Africa. La ragazzina, asintomatica come i familiari, è in attesa del tampone molecolare che sarà ripetuto e processato nel Laboratorio di Virologia dell'Ospedale regionale di Torrette di Ancona.

Nell'ultima giornata le Marche hanno registrato un calo di incidenza di contagi su 100mila abitanti: da oltre 190 di ieri a 174,03, valore legato però anche all'effetto 'giorno festivo' con meno tamponi processati. Sui positivi generali il 58% non è vaccinato, il 42% lo è; 45 casi in fascia di età 25-44 anni, 44 in quella 45-59, 22 in quella 60-69, 18 tra 6-10 anni.

Il trend di contagi, secondo il monitoraggio della Fondazione Gimbe, è peggiorato nella settimana 1-7 dicembre per i casi attualmente positivi per 100mila abitanti (362); i nuovi contagi aumentano (+1,8%) rispetto alla settimana precedente. Sotto soglia di saturazione i posti letto occupati da pazienti Covid-19 in area medica (11%) e sopra in terapia intensiva (12%). Nelle Marche ha completato il ciclo vaccinale il 76,1% (media Italia 77,3%) della popolazione, a cui aggiungere un 2,2% (media Italia 2,8%) solo con prima dose; il tasso di copertura vaccinale con terza dose è del 45,3% (media Italia 46,8%) Sul fronte ospedaliero si è registrato un ricovero in più nell'ultima giornata (ora sono 143): 31 degenti in Terapia intensiva (+1), 33 in Semintensiva (+2) e 79 in reparti non intensivi (-2); sei i dimessi. Il 77% dei pazienti nelle terapie intensive non è vaccinato, il 23% lo è, mentre in area medica non è vaccinato il 59% dei degenti, ed è vaccinato il 41%.

In un giorno sono quattro i deceduti (il totale sale a 3.168) tra i quali una 14enne di Osimo (Ancona), Martina. La ragazza, da inizio di novembre in Rianimazione pediatrica al Salesi di Ancona per insufficienza respiratoria da infezione Sars-cov-2, aveva altre comorbidità tra cui patologie genetiche e aveva subito un trapianto renale con immunosoppressione farmacologica; per quest'ultimo motivo non era stata vaccinata. Gli altri deceduti sono un 65enne di Petritoli (Fermo), un 71enne di San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) e una 91enne di Macerata.

Intanto la Regione lancia sui territori la campagna "Parliamone insieme", in collaborazione con l'Asur, per "chiarire ogni dubbio sulla vaccinazione anti-Covid e sull'andamento della pandemia, fornendo informazioni chiare e puntuali ai cittadini". Testimonial saranno medici esperti e il conduttore tv Massimiliano Ossini. Alcuni camper stazioneranno nelle piazze dei capoluoghi nel weekend. I medici risponderanno alle domande della gente. Attivato anche un punto informativo sul sito istituzionale della Regione, dove si potrà trovare risposta alle domande più frequenti e confrontarsi con medici ed esperti dell'Asur e una mail dedicata. (ANSA).