Covid: Marche +6 ricoveri, lieve calo saturazione intensive

(ANSA) - ANCONA, 08 DIC - Sale il numero dei ricoverati per covid negli ospedali delle Marche: nelle ultime 24 ore, secondo i dati della Regione, sono saliti a 142, sei in più rispetto a ieri. Ma i pazienti in intensiva scendono a 30 (-1), mentre quelli in semi intensiva crescono a 31 (+2) e quelli in reparti non intensivi a 81 (+5), a fronte di 11 dimessi. Il risultato è che diminuisce lievemente la saturazione delle terapie intensive, al 12% (ieri era 12,4%), aumenta quella dell'area medica a 11,5% (ieri 10,8%). Il bollettino della Regione dà conto anche del decesso di una 73enne di Corridonia, affetta da patologie pregresse, che fa salire il totale a 3.164. I nuovi positivi rilevati nelle 24ore soni 464, con un tasso di incidenza di 190,28 su 100mila abitanti. Sono 13 le persone in osservazione nei pronto soccorso, 96 gli ospiti di strutture territoriali. I positivi alla data di oggi sono 5.662 (+190 su ieri), le persone in quarantena 11.826, i dimessi/guariti dall'inizio della pandemia 118.365. (ANSA).