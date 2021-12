Vaccini: open day 9 e 10 dicembre circolo Belvedere Posatora

(ANSA) - ANCONA, 07 DIC - L'Asur Marche, in collaborazione con il Comune di Ancona, ha predisposto un punto vaccinale al Circolo Belvedere in via Monte Vettore, a Posatora, che sarà attivo nei giorni 9 e 10 dicembre. La vaccinazione covid è aperta a tutti i cittadini; l'accesso è senza appuntamento per l'effettuazione di prime dosi, seconde dosi, terze dosi.

Potranno accedere anche coloro che non possiedono il codice fiscale. Il punto vaccinale è aperto il 9 e 10 dicembre al Circolo Belvedere - Giuseppe Di Vittorio Achille Grandi - via Monte Vettore 6, dalle ore 14:00 alle ore 19:00. (ANSA).