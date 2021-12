Natale: Vvf allestiscono presepe grandi dimensioni a Ascoli

Uno splendido dono alla comunità ascolana. Questo ciò che rappresenterà il presepe realizzato dai Vigili del Fuoco di Ascoli Piceno, grazie a una collaborazione con l'amministrazione comunale. Il presepe, composto da 11 sagome di grandi dimensioni, è stato allestito presso i Giardini pubblici di corso Vittorio Emanuele, attualmente curati dalla ditta Panichi attraverso l'iniziativa "Adotta un monumento, un'aiuola, un'area verde, una rua".

Ciascuna figura del Presepe sarà illuminata da un apposito led, creando una suggestiva atmosfera natalizia in un riqualificato angolo verde a pochi passi dal centro storico cittadino. In prossimità della scalinata di accesso ai Giardini, sarà inoltre possibile scansionare con il proprio smartphone un Qr Code, che permetterà di visionare gli allestimenti natalizi curati, in passato, dai Vigili del Fuoco di Ascoli: dal Presepe posizionato sotto il ponte di Cecco alla "trasferta" del 2016 presso la Rocca di Arquata, passando per l'installazione presso l'anfiteatro romano. A rendere ancor più festosa e accogliente l'area verde ci sarà un albero di Natale alto 7 metri. "Quella di domani sarà una giornata importante per la nostra città" ha dichiarato il sindaco Marco Fioravanti. "Prima illumineremo i Giardini di corso Vittorio Emanuele, poi sarà la volta dell'accensione delle luminarie nelle vie della città". "I Vigili del fuoco di Ascoli manifestano immenso piacere nell'offrire il presepe ai cittadini ascolani. L'occasione si presta per porgere gli auguri di buone feste a tutta la cittadinanza" ha aggiunto il comandante dei Vvf Luca Verna.

(ANSA).