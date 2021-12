Covid: Marche, 136 in intensiva (+6), occupazione 12,4%

(ANSA) - ANCONA, 07 DIC - I ricoverati per covid negli ospedali delle Marche toccano quota 136, +6 su ieri. Quelli in terapia intensiva sono 31 (+1), quelli in semintensiva 29 (invariato), quelli in reparti non intensivi 76 (+5). La percentuale di occupazione dei posti letto è 12, 4% per le intensive, 10,8% per l'area medica. A fronte di 411 positivi rilevati nell'ultima giornata (tasso di incidenza cumulativo 191,02 su 100mila abitanti), non ci sono stati nuovi decessi, il totale resta così fermo a 3.163. Sono undici i dimessi, 18 le persone in osservazione nei pronto soccorso (tecnicamente non considerate tra i ricoverati), 97 gli ospiti di strutture territoriali (Rsa di Campofilone e Galantara). In aumento il numero dei positivi alla data di oggi che sono 5.472 (+164), le persone in quarantena sono 11.157 , i guariti/dimessi dall'inizio dell'emergenza sanitaria salgono a 118.092. (ANSA).