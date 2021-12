Terremoto: Castelli, in arrivo 2,3 mln per manutenzione Sae

(ANSA) - ANCONA, 06 DIC - "Mi sento di rassicurare i cittadini che abitano nelle Sae (Soluzione abitative in emergenza; ndr) e quindi i Comuni del cratere sulla futura manutenzione delle strutture abitative, perché ho avuto ampie garanzie dal Dipartimento di Protezione Civile che molto presto arriveranno fondi per 2 milioni e 300 mila euro, destinati nel prossimo biennio proprio ai lavori di manutenzione delle strutture temporanee". Così l'assessore regionale delle Marche alla Ricostruzione Guido Castelli a proposito di indiscrezioni circolate circa mancanza di fondi per la manutenzione delle Sae nell'area del sisma.

"La Regione Marche, infatti, - spiega Castelli - come parte dell'accordo con l'Erap Marche, conoscendo la situazione segnalata dalla stessa Erap il 10 novembre, si è mossa per tempo e già alla fine di novembre (il 29), evidenziando le necessità e i fabbisogni, ha inoltrato una formale richiesta di risorse al Dipartimento della Protezione Civile. A quest'ultimo, nei giorni precedenti, era già stata illustrata per vie brevi la situazione dalla dirigente regionale del Servizio, preannunciando l'esigenza finanziaria e ricevendo rassicurazioni e massima disponibilità sul prossimo trasferimento di fondi".

"Ben venga quindi la costante attenzione da parte delle 'antenne sul territorio' - ha concluso Castelli - e di chi vive sulla propria pelle le situazioni di disagio perché le segnalazioni di problemi sono sempre uno stimolo per la pubblica amministrazione a migliorare, ma possiamo dire che stavolta la burocrazia è stata più veloce delle denunce di carenze". (ANSA).