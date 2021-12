Strage discoteca: a Corinaldo un faro puntato verso il cielo

(ANSA) - CORINALDO, 06 DIC - A tre anni di distanza dalla strage della discoteca Lanterna azzurra, dove morirono nella notte tra il 7 e l'8 dicembre, 6 persone (5 adolescenti e una mamma di 39 anni) e una sessantina rimasero ferite, il Comune di Corinaldo (Ancona) dedica, come ogni anno, un'intera notte alla commemorazione delle vittime e di tutte le persone rimaste ferite. Martedì 7 dicembre dal tramonto fino all'alba, fa sapere il Comune, "chi vorrà potrà recarsi in Piazza Il Terreno per un pensiero, una preghiera, un ricordo; per tutta la notte sarà acceso un faro puntato verso il cielo, un simbolo luminoso e di speranza nel cuore della comunità". (ANSA).