Polizia scopre discoteca abusiva con 100 ragazzi che ballano

(ANSA) - ANCONA, 06 DIC - Quella che era stata pubblicizzata sui socia come una "giornata di intrattenimento e spettacolo" al Clan Dancing Club all'Aspio, nei pressi di Ancona, era in realtà una vera e propria discoteca, con dentro un centinaio di ragazzi che ballavano assembrati e senza mascherine, luci psichedeliche, musica ad alto volume, casse acustiche e tre dj. E' stata scoperta ieri, durante i controlli del personale di Polizia Amministrativa della Questura, carabinieri della Compagnia di Osimo e Vigili del Fuoco di Ancona. All'evento "Squid Dance Game", presentato come una gara di danza, venivano ammessi ragazzi, tra cui molti minorenni, senza la rilevazione della temperatura e alcuni addetti non indossavano neppure la mascherina. Per accedere al locale veniva chiesto un tesseramento con consumazione al bar. Il locale è stato sgomberato, chiuso pr 5 giorni e l'amministratore multato. Dai successivi accertamenti è emerso che la gara di danza sarebbe stata in realtà un escamotage per coprire la mancanza di licenza prevista dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza. Per questo motivo l'amministratore è stato ulteriormente sanzionato e segnalato per la gestione abusiva. La capienza complessiva del locale, calcolata in 520 persone, era stata ridotta alla metà per la normativa Anti-Covid. (ANSA).