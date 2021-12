Le Marche premiano Mancini, Tamberi e Rossi

(ANSA) - ANCONA, 06 DIC - "Picchio d'oro" della Regione Marche al tecnico della Nazionale di calcio, Roberto Mancini, recente vincitore degli Europei Altri due importanti premi andranno a Gianmarco Tamberi, medaglia d'oro alle Olimpiadi di Tokyo, e cioè il premio del Presidente della Regione Marche, e a Valentino Rossi, pluricampione motociclistico, al quale andrà il premio alla carriera. Sono i tre protagonisti che verranno premiati in occasione della Giornata delle Marche, in programma per venerdì 10 dicembre a Castelraimondo (Macerata), dedicata proprio al tema dello sport. Alla manifestazione, nata per rinsaldare il legame dei marchigiani nel mondo con la terra di origine, è prevista la partecipazione della presidente del Senato Elisabetta Alberti Casellati e del sottosegretario allo Sport Valentina Vezzali. "Particolare soddisfazione nel trovare le Marche sul podio dello sport mondiale, ben rappresentate in diverse discipline - ha detto il presidente della Commissione che ha assegnato il 'Picchio d'oro' Carlo Ciccioli (Fdi) - La scelta di questa amministrazione è ispirata al principio della massima impresa con la minima spesa, cosa certificata anche da una evidente riduzione dei costi organizzativi della Giornata delle Marche, che si aggirano, per questa edizione, attorno ai 25mila euro, contro punte di 250mila euro raggiunte in alcune delle precedenti edizioni".

"Nell'anno in cui l'Italia dello sport ha ottenuto risultati incredibili - ha rilevato la vicepresidente della Commissione Micaela Vitri (Pd) - i premi che andiamo ad assegnare sono la dimostrazione che le Marche hanno avuto un ruolo fondamentale in questi successi. In particolare mi riempie d'orgoglio quello a Valentino Rossi che ha segnato la storia dello sport e di un territorio, quello di Tavullia e delle zone circostanti, che anche grazie a lui ora sono note in tutto il mondo". Durante la manifestazione verranno premiati anche altri atleti olimpici e paralimpici marchigiani. (ANSA).