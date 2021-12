Green pass: Ancona, prime sanzioni utenti bus ed esercizi

In provincia di Ancona prime sanzioni da 400 euro per mancato possesso di Green pass all'interno di autobus o di esercizi pubblici. Lo riferisce il prefetto Darco Pellos. I controlli sono stati eseguiti, in particolare, alle fermate dei bus, negli autogrill e negli esercizi pubblici.

"Abbiamo monitorato durante tutto l'arco della giornata - riferisce il prefetto - l'andamento dell'applicazione del dispositivo al quale hanno partecipato tutte le forze dell'ordine, Polizia, Carabinieri, Guardia di finanza, Polizia locale e il personale delle aziende di trasporto. Non si sono verificate criticità di nessun tipo ma qualche sanzione per mancato possesso del Green pass c'è stata nei trasporti pubblici e pubblici esercizi. Stasera vedremo nei bar e nei ristoranti".

"Il dispositivo è stato applicato con puntualità da tutte le forze dell'ordine a cui va la mia gratitudine. - commenta il prefetto -. Comunque il sistema ha dato buoni risultati".

