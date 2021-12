Covid: Marche, +4 ricoveri (130), +1 Terapia Intensiva (30)

(ANSA) - ANCONA, 06 DIC - Nelle Marche altri quattro ricoveri in più per Covid-19 nell'ultima giornata (ora sono 130) di cui uno un più in Terapia Intensiva (30) e tre in più in reparti non intensivi (71) mentre resta invariata la situazione in Semintensiva (29). Con questi numeri l'incidenza di posti letto Covid in Intensiva raggiunge il 12% (su un totale di 250 posti) mentre per l'Area medica la percentuale è del 10,3% (100 ricoveri su 970 posti). Lo fa sapere il Servizio Sanità della Regione. Tre i decessi correlati alla pandemia in un giorno (una 87enne di Mondolfo e una 91enne di Fano, in provincia di Pesaro Urbino, un 89enne di Porto Sant'Elpidio nel Fermano) che portano il totale a 3.163. In 24ore 149 contagi per un'incidenza su 100mila abitanti di 191,35 in calo rispetto a 193,48 del giorno precedente.

Nell'ultima giornata quattro persone dimesse da ospedali; gli ospiti di strutture territoriali sono 90 e le persone in osservazione nei pronto soccorso sono 15. Il totale dei positivi è in diminuzione (5.308; -95) così come le quarantene per contatto con positivi (10.506; -562) mentre i guariti/dimessi salgono a 117.845 (+250). (ANSA).