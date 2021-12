Covid: Ancona, obbligo mascherine aperto in centro e mercati

(ANSA) - ANCONA, 06 DIC - Ad Ancona da mercoledì 8 dicembre prossimo, fino al 9 gennaio 2022, dalle ore 9 alle 21 è obbligatorio l'uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherina) anche all'aperto per chiunque transiti in determinate aree della città di Ancona, in particolare del centro (Viale della Vittoria durante lo svolgimento dei mercati ambulanti, Piazza Cavour, Corso Garibaldi e traverse verso Corso Mazzini e Corso Stamira, Corso Mazzini durante il mercato ambulante, Piazza Roma) e Piazza D'Armi sempre durante il mercato ambulante. In piazza del Plebiscito, area di movida, obbligo dalle 17 all'una di notte.

Lo stabilisce un'ordinanza della sindaca Valeria Mancinelli "in considerazione del fatto che, analogamente a altre località, nel periodo delle festività natalizie e a ridosso delle stesse si verifica un maggiore afflusso di persone nel centro cittadino e in altre aree all'aperto, tale da generale pericolosi assembramenti di persone nelle aree di maggiore attrattività".

"Il provvedimento si rende necessario - spiega l'ordinanza - visto l'evolversi della situazione pandemica e valutato che è indifferibile ed urgente fare chiarezza identificando tali località in modo chiaro, intellegibile e noto alla cittadinanza e a chiunque utilizzi tali spazi pubblici e aperti al pubblico".

La normativa nazionale, ricorda il Comune, "prevede l'obbligo per le persone di utilizzo di mascherina anche all'aperto quale strumento di protezione individuale e collettiva in relazione ai doveri solidaristici di tutela della salute pubblica in caso di assembramenti". (ANSA).