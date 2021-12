Giornalisti: Odg Marche ricorda Gianni Rossetti con Mancini

(ANSA) - ANCONA, 04 DIC - L'Ordine dei Giornalisti delle Marche ricorda Gianni Rossetti, suo storico presidente per oltre 20 anni, morto a 74 anni nel 2020, con un convegno sul tema 'Sport e media', in programma al Palazzo della Signoria di Jesi (Ancona), martedì 7 dicembre alle 18, con un ospite di eccezione, il ct azzurro Roberto Mancini, legato a Rossetti dalle comuni origini jesine, ma anche da vicende personali. Il giornalista fu infatti presidente dell'Aurora Calcio, la squadra dell'oratorio di san Sebastiano dove Mancini tirò da bambino i primi calci al pallone. "Rossetti - ha detto oggi il presidente dell'Ordine delle Marche Franco Elisei - è una figura di riferimento nel mondo del giornalismo e dell'informazione, della cui evoluzione dal piombo della carta stampata sino al digitale, è stato testimone". Anche se nel convegno si parlerà molto di sport (tra i relatori c'è nche Guido D'Ubaldo, caporedattore centrale del Corriere dello Sport), l'attenzione sarà tutta per Rossetti, che partecipò ai primi anni di vita dell'Ordine regionale, staccatosi da quello dell'Emilia Romagna, fondatore dell'Ifg di Urbino, da lui diretto per decenni, oltre che fiduciario Casagit, passato per il Corriere Adriatico e il Resto del Carlino, prima dell'approdo alla Rai nel 1991. Elisei ne ha ricordato le tante "intuizioni: è grazie a lui se oggi l'Ordine ha una sede di proprietà insieme al Sindacato, una vera casa dei giornalisti, la pubblicazione di un libro su tutte le testate giornalistiche delle Marche, la mostra itinerante con opere di artisti sulla libertà di stampa. E ancora la creazione del Festival del Giornalismo di inchiesta di Osimo". Un giornalista sempre vicino al territorio: a Jesi si parlerà anche del suo rapporto con l'associazione Massa Actii di Arcevia, che edita una piccola, ma storica pubblicazione locale. Al convegno di Jesi prenderanno la parola lo stesso Elisei, Lella Mazzoli, direttore Istituto per la formazione al giornalismo di Urbino, Massimo Carboni (giornalista e amico di Rossetti), Claudio Sargenti, attuale direttore Festival giornalismo d'inchiesta di Osimo. Coordina Andrea Carloni, presidente dell'Unione stampa sportiva Marche. (ANSA).