Covid: nelle Marche 126 ricoveri (+3), un decesso

(ANSA) - ANCONA, 04 DIC - Salgono a 126 i ricoveri legati al covid nelle Marche, tre più di ieri. A fronte di 444 nuovi casi (età media 42 anni, 49,7% vaccinato con doppia dose), ci sono 26 pazienti in terapia intensiva (+1), 32 in semi intensiva (+2), 68 in reparti non intensivi (invariati), oltre a 8 dimessi. La percentuale di occupazione dei posti letto di terapia intensiva è 10,4%, quella dell'area medica è 10,3%. I dati del Servizio Salute della Regione indicano anche che c'è stato un nuovo decesso legato al covid, quello di un 95enne di Sant'Elpidio a Mare, con patologie pregresse, che fa salire il totale a 3.158 dall'inizio dell'emergenza sanitaria. Ci sono 13 persone in osservazione nei pronto soccorso (non considerate tra i ricoverati) e 96 ospiti di strutture territoriali (Rsa Campofilone e Galantara). I positivi alla data di oggi sono 5.287, di cui 5.161 in isolamento domiciliare, sono invece 10.808 le persone quarantena per contatti, e 117.248 i dimessi/guariti dall'inizio della pandemia. (ANSA).