Terremoto: chiesti 9,6 mln per Tribuna e Curva stadio Ascoli

"Come Amministrazione abbiamo chiesto al Commissario straordinario per il terremoto Giovanni Legnini di inserire, nel nuovo piano delle opere pubbliche che saranno finanziate con i fondi del sisma, 6,5 milioni di euro per la ricostruzione della Curva Sud e 3.076.800 di euro per il rifacimento della Tribuna Ovest dello stadio Del Duca". Lo comunica il sindaco di Ascoli Piceno Marco Fioravanti.

"Siamo stati rassicurati - riferisce - sul fatto che entrambi i settori dello stadio Cino e Lillo Del Duca riceveranno il finanziamento da parte del commissario, anche se non vi è ancora ufficialità sulle cifre".

Per quanto concerne la Curva Sud, il Comune ha già affidato il progetto preliminare per la ricostruzione: "adesso attendiamo l'ok ufficiale da parte dell'Ufficio Ricostruzione per procedere poi con i progetti definitivi: l'iter non sarà rapidissimo, visti i tempi della burocrazia, ma questi finanziamenti permetteranno di dare un nuovo volto alla Curva Sud, alla Tribuna Ovest e a uno stadio che riveste un grande valore non solo sportivo ma anche sociale e culturale per la nostra città".

A riguardo è intervenuto anche l'assessore della Regione Marche, con delega a ricostruzione e bilancio, Guido Castelli: "stiamo procedendo alla redazione del nuovo piano delle opere pubbliche e ciascun Comune sta completando l'elenco delle opere di finanziamento. Sto curando con estremo scrupolo anche la parte di competenza del Comune di Ascoli Piceno, che confido possa essere approvata nella sua interezza. D'intesa con il sindaco Fioravanti, solo nelle ultime settimane abbiamo ottenuto il finanziamento della nuova stazione ferroviaria (5 milioni), degli impianti di San Giacomo (5 ml) e del grande anello dei Borghi ascolani - Gaba - (1,3 ml)". (ANSA).