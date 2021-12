Covid: Marche, 123 ricoverati (+6), invariati Intensiva (25)

(ANSA) - ANCONA, 03 DIC - Balzo di ricoveri per Covid-19 nelle Marche: in un giorno sei degenti in più portano il totale a 123 ma resta invariato il numero di persone in Terapia intensiva (25). Si sono registrati tre ricoveri in più in Semintensiva (30) e altrettanti in più in reparti non intensivi (68), dieci le persone dimesse in 24ore. Lo fa sapere il Servizio Sanità della Regione. L'occupazione di pazienti Covid è al 10% nelle terapie intensive, stessa percentuale per i 98 posti totali in Area Medica. Due i decessi in un giorno (una 94enne di Pesaro e un 80enne di Fano) entrambi con patologie pregresse; ora il totale di vittime è 3.157.

Nell'ultima giornata rilevati 476 casi di positività con incidenza che scende a 185,95. Il totale dei positivi risulta però in salita a 5.219 (+19) e le quarantene per contatto con contagiati superano le 10mila (10.185; +331) mentre i guariti/dimessi si attestano a 116.873). Gli ospiti di strutture territoriali sono attualmente 90 e 12 le persone in osservazione nei pronto soccorso. (ANSA).