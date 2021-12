Fs: con orario invernale, più Frecciarossa e treni regionali

Sempre più Frecciarossa sulle linea Adriatica, dove salgono a 20; confermati i 6 Frecciargento Milano-Ancona-Pescara e i 4 Frecciabianca tra Venezia e Lecce con fermate nelle Marche e in Abruzzo, un nuovo servizio veloce Ancona-Ascoli Piceno in soli 90 minuti; 2 nuovi collegamenti regionali veloci tra Pescara ed Ancona; miglioramento del cadenzamento degli orari di partenza dei treni dalla stazione di Ancona, ma anche più fermate per l'Aeroporto delle Marche. Sono alcune delle caratteristiche del nuovo orario invernale di Trenitalia , che entra in vigore il 12 dicembre. Per quanto riguarda i treni nazionali in circolazione nelle Marche, la nuova offerta prevede un upgrade in termini di comfort e di velocità sulla Linea Adriatica, con l'introduzione di 12 Frecciarossa che andranno a sostituire 10 Frecciargento e 2 Frecciabianca, portando così a 20 il numero complessivo dei Frecciarossa in circolazione ogni giorno tra Milano e la costa adriatica Prevista una velocizzazione che in alcuni casi sarà di 30 minuti sull'intero percorso Milano-Lecce. Sul fronte dei treni regionali, il nuovo servizio veloce Ancona-Ascoli partirà dal capoluogo marchigiano alle 18:15, sarà possibile raggiungere San Benedetto del Tronto in 51 minuti. I pendolari del mattino troveranno un servizio veloce San Benedetto-Ancona in partenza alle ore 6:45 che in soli 60 minuti li accompagnerà ad Ancona. I nuovi collegamenti veloci Ancona-Pescara sono previsti nella fascia pomeridiana, con una percorrenza inferiore alle 2 ore e coincidenze con i treni ad Ancona per favorire la mobilità dalla direttrice Adriatica Nord. Con un migliore cadenzamento degli orari, nel pomeriggio i pendolari in partenza dalla stazione di Ancona troveranno un treno ogni 30 minuti sia verso Pesaro, sia verso San Benedetto del Tronto. Aumentano poi le fermate a servizio dell'Aeroporto Regionale, con il treno regionale proveniente da Foligno delle 7:44 e con il treno regionale proveniente da Ancona, e in coincidenza con i treni da sud, delle 13:25. (ANSA).