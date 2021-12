Covid: Marche, +4 ricoveri (117) ma -1 in Intensiva (25)

(ANSA) - ANCONA, 02 DIC - Quattro ricoverati in più per Covid-19 nelle Marche dove sono 117 le persone assistite in ospedale: un degente in meno però in Terapia intensiva (25 di cui 14 a Marche Nord; -1 rispetto a ieri), invariati quelli in Semintensiva (27) e +5 in reparti non intensivi (65). Sono dieci i pazienti dimessi dell'ospedale in 24ore. Emerge dai dati del Servizio Sanità delle Marche. Nell'ultima giornata è deceduto un 86enne di Ancona, con patologie pregresse, che era ricoverato all'Inrca; ora il numero di vittime è 3.155.

Nelle strutture territoriali sono assistite 91 persone mentre altre 16 sono in osservazione nei pronto soccorso. Il totale dei positivi sale a 5.200 (+92) e quello delle quarantene per contatto con contagiati a 9.854 (+304) mentre i guariti/dimessi finora sono 116.418 (+346).

I positivi in un giorno sono 439 per un'incidenza su 100mila abitanti di 192,55. (ANSA).