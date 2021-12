Classifica imprese Marche, 1/a Ariston,Tod's scende da podio

(ANSA) - ANCONA, 02 DIC - Cambia il podio della 35/a edizione della classifica delle principali imprese marchigiane, basata sui bilanci chiusi al 31 dicembre 2020, realizzata dalla Fondazione Aristide Merloni di Fabriano (Ancona) e dall'Università Politecnica della Marche di Ancona presentata questo pomeriggio all'Oratorio della Carità. Si conferma al primo posto, comunque, la Ariston Group di Fabriano, che ha superato il miliardo di Euro di vendite e che da fine novembre è approdata nel listino di Piazza Affari alla Borsa di Milano. Nel 2020 la Ariston Thermo è riuscita a contenere l'impatto della crisi dovuta alla pandemia da Covid 19 con una contrazione delle vendite inferiore alla media (-2,7%).

In termini assoluti la crescita maggiore (+20,7%) è stata realizzata da Conad Adriatico che sale per questo di una posizione, issandosi al secondo posto. La società si è avvantaggiata del generale andamento favorevole delle vendite nel settore della grande distribuzione nel corso del 2020, registrando un incremento delle vendite decisamente superiore a quello osservato nella media del settore. Chiude il podio, Magazzini Gabrielli con una crescita delle vendite pari a +8,7%.

In crescita di due posizioni, da sesta a quarta, Acraf Spa con una crescita del 15,2% rispetto al 2019 nelle vendite.

Mentre perde tre posizioni la Tod's che nel 2020 ha registrato un significativo calo delle vendite (-30,4%) passando dal secondo al quinto posto in classifica. Si tratta di un calo che accomuna il comparto calzaturiero che nel confronto fra settori ha registrato la più marcata variazione negativa delle vendite.

Il difficile andamento dell'intero comparto, già osservato negli anni precedenti, si è ulteriormente aggravato a seguito della crisi epidemiologica.

Il brusco rallentamento registrato nel 2020 è evidente per le principali imprese calzaturiere della regione che presentano tutti segni negativi (Tod's: -30,4%; Imac: -23,5%; Bag: -19,7%).

Scivola di una posizione la Biesse, da quinta a sesta, che nel 2020 ha registrato un sensibile calo delle vendite -18%.

Chiudono la classifica: settima Profilglass Spa; ottava Elica Spa (-5,7%); Fileni Alimentari Spa, +1,2%; Carnj soc. Coop Agricola +1,9%. (ANSA).