Regioni: Marche, pdl 'valorizza' patrimonio dimore storiche

"Questa Legge Regionale avrà positivi riscontri in ambito turistico per le Marche e contribuirà a valorizzare l'ingente patrimonio immobiliare storico-culturale, paesaggistico e ambientale, presente nella nostra Regione". Lo ha detto il capogruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio regionale, Carlo Ciccioli, presentando in conferenza stampa la Legge Regionale: "Interventi di valorizzazione delle dimore, ville, castelli, complessi architettonici e del paesaggio, parchi e giardini di valore storico-culturale della Regione", di cui è stato primo firmatario e relatore di maggioranza e che ha avuto unanimità dei consensi dal consiglio regionale.

"Una Legge che ha più valenze: oltre al valore turistico, infatti, si determinerà come effetto secondario, ma certamente non meno importante - conclude Carlo Ciccioli - una mappatura completa del nostro ingente patrimonio". I rappresentanti delle Associazioni presenti hanno evidenziato l'importanza di una Legge per le Marche. "Il Fai regionale è pronto ad offrire il suo aiuto e la sua esperienza - le parole di Alessandra Stipa, presidente Fai Marche - avendo, da oltre venti anni, aperto molte Dimore Storiche delle nostre Marche contribuendo così ad innescare un virtuoso circuito tra chi vive abitualmente nella bellezza e chi la avvicina sia pure per un giorno, come accade nelle Giornate Fai". (ANSA).