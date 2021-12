Porti: Federlogistica Marche,"un anno senza presidente Adsp"

"Premesso che, come ho sempre detto, l'Ammiraglio Pettorino non è un Commissario Straordinario, ma uno Straordinario Commissario dell'Autorità di Sistema del Mare Adriatico Centrale, e che in questa situazione sta facendo un lavoro eccellente, guardando il calendario ci si accorge che oggi sono passati ben 12 mesi da quando l'Autority non ha più un Presidente e da circa 6 mesi manca un Segretario Generale".

Queste le parole di Andrea Morandi, presidente di Federlogistica Marche, la federazione nazionale del mondo Conftrasporto Confcommercio che raggruppa la filiera integrata delle imprese di logistica marittima e terrestre.

"Oggi celebriamo un anniversario non gioioso per le imprese del comparto - aggiunge Morandi - che, se da un lato con proprie risorse e capacità riescono a 'tenere la barra dritta', dall'altro con una presidenza dell'authority ancora vacante, non riescono a pianificare in modo compiuto progetti di lungo termine a fronte di investimenti già programmati e in parte realizzati". "Come è noto, - spiega - lo shipping è un settore soggetto a mutamenti rapidi e continui, dove il tempo gioca un ruolo determinante. in questo contesto, aggravato anche dagli effetti della pandemia da Covid-19, la portualità italiana e ancor più quella marchigiana necessitano di una governance stabile, capace di favorire i traffici e dunque il lavoro delle imprese. Basta tergiversare, - conclude Morandi - è arrivato il tempo di decidere, affinché una delle infrastrutture cardine delle Marche esca dall'attuale impasse. Lo chiedono le aziende, i lavoratori e i territori". (ANSA).