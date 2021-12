Covid: ing. Av3 Lucia Mosciatti è Cavaliere della Repubblica

Onorificenza al merito della Repubblica per Lucia Mosciatti, 37 anni, di Camerino (Macerata) dirigente ingegnere dell'Area Vasta 3. Le è stato conferito il titolo di Cavaliere della Repubblica dal Presidente Sergio Mattarella nel corso della cerimonia che si è svolta alla Mole Vanvitelliana di Ancona.

"Si tratta - spiega il Comune di Camerino - di un' onorificenza dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana (OMRI), per ricompensare "benemerenze acquisite verso la Nazione nel campo delle lettere, delle arti, dell'economia e nell'impegno di pubbliche cariche e di attività svolte a fini sociali, filantropici e umanitari, nonché per lunghi e segnalati servizi nelle carriere civili e militari".

In particolare "premiato l'impegnò in prima linea nel corso della primissima emergenza Covid quando fu anche dell'ingegnere Mosciatti in compito di individuare, realizzare e manutenere le nuove aree dei reparti di Terapia intensiva e Sub-intensiva.

I complimenti più sinceri - scrive il Comune - da parte dell'intera comunità a una concittadina che si è saputa distinguere per il suo valore rappresentando un motivo di orgoglio per tutti". (ANSA).