Vaccini: domani al via prenotazioni terza dose per 18-39enni

(ANSA) - ANCONA, 30 NOV - Al via domani, 1 dicembre, alle ore 10, le prenotazioni per la somministrazione della terza dose del ciclo vaccinale anche per i soggetti di età pari o superiore a 18 anni (classe 2003 e precedenti), che abbiano effettuato la seconda dose (o il monodose Janssen) da almeno 5 mesi (150 giorni). Si tratta di una platea della fascia di età tra 18 e 39 anni, che comprende nelle Marche 260mila residenti: di questi risultano avere effettuato la seconda dose da oltre 5 mesi (al giorno 1 dicembre 2021) circa 43mila soggetti che possono quindi accedere alla dose booster. L'intento dell'assessore alla Salute Filippo Saltamartini "è quello di incrementare le vaccinazioni in vista delle festività allestendo stand nei centri commerciali e nei supermercati: si rafforza in questo modo l'organizzazione vaccinale come richiesto anche dal presidente Acquaroli". Le prenotazioni sono possibili tramite sito dedicato oppure con il Numero Verde 800009966 dalle 8 alle 20 e con le altre modalità attivate da Poste italiane e dal sito regionale, oltre che ai Postamat (basta inserire la tessera sanitaria), tramite i portalettere o inviando un sms con il codice fiscale al numero 339.9903947 (entro 48-72 ore si verrà ricontattati per procedere telefonicamente alla scelta di luogo e data dell'appuntamento).

E' utile, per snellire i tempi di attesa, presentarsi al punto vaccinale con la modulistica (anamnesi e consenso informato) già compilata..

Il provvedimento fa seguito alle indicazioni fornite dal Ministero della Salute, tenuto conto dell'attuale evoluzione della situazione epidemiologica che vede un'aumentata circolazione del virus SARS-CoV-2 in tutto il continente europeo con un progressivo incremento dell'incidenza di nuovi casi, ricoveri ospedalieri e decessi anche in Paesi come l'Italia, ad elevata percentuale di copertura vaccinale, nell'ottica di un progressivo allargamento dell'offerta del richiamo vaccinale e nel rispetto del principio di massima precauzione. (ANSA).