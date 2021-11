Regioni: Marche, via libera ad Assestamento 138 mln euro

(ANSA) - ANCONA, 30 NOV - In serata il Consiglio regionale delle Marche ha dato il via libera a maggioranza (17 favorevoli, 9 contrari) all'Assestamento di Bilancio 2021-2023. L'atto - relatori Nicola Baiocchi (FdI), per la maggioranza, e Marta Ruggeri (M5s), per la minoranza - prevede 138 milioni destinati a nuove azioni: nel dettaglio 77 milioni nel 2021, 32 milioni nel 2022 e 29 milioni nel 2023. Finanzia nuova spesa di 178 milioni di euro, di cui 40 milioni sono relativi ad accantonamenti e partite tecniche. In favore delle Rsa convenzionate, per le conseguenze del Covid, previsti, grazie a un emendamento approvato in Commissione, 4 milioni di euro a cui si sommano 1,2 mln dall'Azienda Sanitaria regionale unica (Asur). (ANSA).