'Principio incendio su aereo' al Sanzio, ma è esercitazione

(ANSA) - FALCONARA (ANCONA), 30 NOV - Principio d'incendio di un aeromobile in fase di avvicinamento all'aeroporto di Ancona Falconara. Fortunatamente non è accaduto veramente, ma è stato lo scenario dell'esercitazione "full scale" (a tutto campo) che si è tenuta oggi al "Raffaello Sanzio". L'obiettivo è stato quello di verificare l'efficacia del Piano di Emergenza Aeroportuale, testare la tempestività di intervento e la capacità di coordinamento dei diversi soggetti coinvolti nelle operazioni di soccorso. Tutti i protagonisti dell'emergenza presenti sul territorio hanno dato vita ad una simulazione che ha coinvolto complessivamente circa 60 persone tra Ancona International Airport, Dhl, Enac, VII Mrsc Direzione Marittima di Ancona, Enav, Vigili del Fuoco, 118, Prefettura di Ancona, Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza, Agenzia delle Dogane, Usmaf - Ministero della Salute, Protezione Civile Regione Marche, Comune di Falconara Marittima e Aeroclub Ancona con un focus sulle procedure di coordinamento riguardanti la protezione delle prove e delle evidenze ai fini dell'inchiesta di sicurezza dell'Ansv (Agenzia Nazionale Sicurezza Volo) e dell'inchiesta dell'Autorità Giudiziaria. Per questo, prima di arrivare alla prova sul campo, si sono svolti due incontri propedeutici, il primo con Bruno Franchi, presidente dell'Ansv, e l'altro con Rosario Lioniello, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ancona. Contemporaneamente alla fase di soccorso, all'interno dei Terminal si sono svolte le attività legate all'assistenza ai familiari grazie alla partecipazione della Protezione Civile Regione Marche. Soddisfazione da parte della Direzione Aeroportuale dell'Enac Silvia Ceccarelli e da parte dell'ad di Ancona International Airport Carmine Bassetti che hanno ringraziato tutti gli Enti e le società "per l'ampia partecipazione dimostrando ancora una volta sensibilità e attenzione verso la tematica delle emergenze e della sicurezza".

(ANSA).