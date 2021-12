Incidenti stradali: auto contro bus, due feriti

(ANSA) - MONTE ROBERTO, 30 NOV - I vigili del fuoco sono intervenuti poco dopo le 19:00 in via Clementina a Monte Roberto per un incidente stradale tra un'auto e un autobus. Illese le 5 persone a bordo dell'autobus, mentre le 2 persone a bordo dell'auto sono ricorse alle cure dei sanitari. La squadra dei vigili del fuoco sul posto ha effettuato la messa in sicurezza dei veicoli coinvolti. Sul posto 118 e Carabinieri. (ANSA).