Dante: recital Caimmi, 'E quindi uscimmo a riveder le stelle'

(ANSA) - ANCONA, 30 NOV - "Un viaggio onirico e ultraterreno tra parole e musica", dove la metrica perfetta del suono poetico viene scandita per analogia o per contrasto dal contrabbassista Fabio Sacconi e dal sax soprano di Gianni Mimmo, che accompagnano assieme al cacofhonator Luca Collivasone la voce dell'attore e ideatore del progetto Maurizio Caimmi. E' il recital dedicato a Dante nel 700/o della morte 'E quindi uscimmo a riveder le stelle', che verrà presentato l'11 dicembre prossimo al Teatro Comunale di Montalto delle Marche e il 12 a Montegranaro grazie al sostegno della Regione Marche, in collaborazione con Amat e i comuni coinvolti. Illustrato oggi in un incontro stampa on line, il progetto è per l'assessore regionale alla Cultura Giorgia Latini "un'occasione per valorizzare attraverso la cultura anche i piccoli comuni delle Marche per le celebrazioni dantesche, dopo un anno ricco d'iniziative che ha visto la Regione contribuire con un investimento di circa 200mila euro". Ispirato ai radiodrammi degli anni '70, ha spiegato Caimmi, "lo spettacolo porta sul palco quattro persone, in una scena fatta di luci, ombre e paesaggi sonori, dove l'ascolto regna sovrano e dove il pubblico di tutte le età riesce ad associarsi". Si comincia dalla parte finale del XXVI Canto dell'Inferno sul viaggio di Ulisse, per passare attraverso il primo, il terzo e il quinto, al XXXIV Canto che si conclude col verso 'E quindi uscimmo a riveder le stelle'. Un'ora di ascolto ''di sconcertante attualità - secondo Caimmi - che può avere anche una funzione didattica e divulgativa adatta ad un pubblico di adolescenti e studenti in forza della sua semplicità". Presenti all'incontro il sindaco di Montegranaro Endrio Ubaldi e il direttore dell'Amat Gilberto Santini. (ANSA).