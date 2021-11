Covid: Marche, 110 ricoverati (+3), nessun decesso in 24ore

Cresce ancora il numero di ricoveri per Covid-19 nelle Marche e arriva a 110 (+3); nell'ultima giornata non si registrano altri decessi correlati alla pandemia con il totale che resta a 3.152. Lo fa sapere il Servizio Sanità della Regione. In un giorno registrati 416 contagi con un'incidenza che sale a 187,70 (ieri 177,56) ogni 100mila abitanti.

Ci sono attualmente 24 degenti in Terapia intensiva (invariati), di cui uno in Pediatria ad Ancona, 28 in Semintensiva e 58 in reparti non intensivi di cui quattro in Pediatria; i dimessi in un giorno sono sei. Gli ospiti di strutture territoriali sono 96 mentre le persone in osservazione nei pronto soccorso sono 17. Scendono il totale di positivi (isolati più ricoverati) a 5.050 (+3) e delle quarantene per contatto con contagiati 9.309 (-94). I guariti/dimessi sono 115.657 (+410). (ANSA).