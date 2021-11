Covid: 13 avventori in locale kebab Ancona, 5 gg chiusura

All'interno di un esercizio pubblico per la vendita di kebab nella zona di via Gramsci ad Ancona erano presenti 13 avventori oltre al titolare, mentre il numero massimo era cinque clienti alla volta. Una presenza che creava un assembramento nei locali adibiti alla somministrazione di alimenti e bevande, incompatibile con l'attuale normativa anti-Covid. E' stato rilevato da polizia e guardia di finanza durante controlli congiunti effettuati nei giorni scorsi. Le verifiche hanno riguardato tre pubblici esercizi di somministrazione alimenti del capoluogo dorico. L'attività commerciale in cui sono state riscontrate irregolarità è stata sanzionata con la chiusura per cinque giorni e il titolare, 31 anni, residente ad Ancona, dovrà pagare la sanzione amministrativa di 400 euro.

In un bar, invece, effettuati dalla Polizia accertamenti sulle autorizzazioni amministrative per lo svolgimento dell'attività, mentre le Fiamme gialle si sono occupate di effettuare un controllo in materia di sommerso da lavoro. Con riferimento a quest'ultimo aspetto sono in corso approfondimenti al fine di verificare la posizione contrattuale di un soggetto trovato all'interno del laboratorio della predetta attività.

E' stata riscontrata l'assenza del previsto manuale di controllo Haccp e un'incongruenza sul soggetto preposto alla preparazione e somministrazione degli alimenti, rispetto a quello indicato sull'autorizzazione amministrativa. (ANSA).