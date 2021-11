Artigiano in fiera: protagoniste 37 eccellenze delle Marche

Anche le Marche, con le loro 37 eccellenze del territorio, saranno protagoniste della venticinquesima edizione de L'Artigiano in fiera, che si terrà dal 4 al 12 dicembre a Fieramilano Rho, tutti i giorni dalle 10 alle 23.

La manifestazione internazionale dedicata alla micro impresa sarà così una vetrina strategica per aziende e prodotti dell'area marchigiana, sostenuti dalla Regione Marche. In esposizione e in vendita, il pubblico troverà una selezione di prodotti tipici del territorio: tartufi freschi e conservati, birre artigianali, pasta all'uovo, carciofini di Montelupone, ragù di razza Marchigiana da vitellone bianco dell'Appennino Centrale Igp. Ma anche accessori in pelle, calzature originali e cappelli del distretto fermano, addobbi natalizi, prodotti per la cura della persona. Immancabili le tipiche olive e cremini all'Ascolana, che troveranno casa in uno dei 18 luoghi del gusto previsti in Artigiano in Fiera.

"Forte delle sue 43 mila imprese, le Marche possono vantare la percentuale di aziende artigiane più alta d'Italia rispetto alla totalità delle imprese - ha commentato Mirco Carloni, vice presidente della Regione Marche e assessore allo Sviluppo Economico -. Lo scorso luglio abbiamo approvato la legge regionale per lo sviluppo e la promozione dell'artigianato marchigiano da cui sono derivati bandi di finanziamento più aderenti alle necessità delle aziende, che favoriscono la creazione di nuove imprese, il recupero di laboratori dismessi e l'ammodernamento tecnologico". Dopo lo stop causato dalla pandemia, "finalmente gli artigiani tornano a presentare il loro lavoro al grande pubblico", ha commentato Antonio Intiglietta, presidente di Ge.Fi, Gestione Fiere.

L'ingresso ad Artigiano in Fiera resta gratuito: ogni visitatore deve registrarsi sul sito artigianoinfiera.it, indicando il giorno nel quale intende effettuare la visita in fiera e scaricando così il proprio invito gratuito (personale e giornaliero) da presentare all'ingresso unitamente al Green Pass base. (ANSA).