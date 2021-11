Covid: Marche, "ora no rischio zona gialla ma fate 3/a dose"

(ANSA) - ANCONA, 29 NOV - "Rischio zona gialla nelle Marche? Per il momento ancora non c'è, gli indici sono sotto controllo anche se per numero di positivi la nostra regione è al settimo posto a livello nazionale. Così l'assessore regionale alla Sanità Filippo Saltamartini rispondendo ai cronisti a margine della seduta del Consiglio regionale. Saltamartini ha invitato "tutti i cittadini a farsi somministrare la terza dose di vaccino che, come sappiamo, ha una durata di cinque mesi. A una distanza di cinque mesi dalla seconda inoculazione - ha aggiunto - è necessario ricevere la terza".

Nelle Marche, ha riferito, "oltre 300mila persone hanno ricevuto la seconda dose oltre 5 mesi fa, quindi il numero delle persone che devono essere vaccinate con la terza dose è piuttosto rilevante mentre le prenotazioni sono pochissime.

Molti - ha lamentato l'assessore - accedono ai centri senza prenotazione ma non può essere una metodologia idonea per arrivare a questo risultato. E' assolutamente indispensabile prenotarsi, noi abbiamo bisogno di tutto il personale medico e sanitario per curare le altre patologie, - ha proseguito - differentemente dall'anno scorso in cui tutto il personale sanitario era indirizzato alla lotta al Covid, poi screening di massa e vaccinazione. In questo momento dobbiamo curare le altre patologie, - ha spiegato - non possiamo rallentare l'attività clinica per aumentare il personale nei centri di vaccinazione: se tante persone si prenoteranno saremo in grado di organizzare gli hub vaccinali secondo le esigenze". (ANSA).