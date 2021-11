Violenza donne: "Sorella non sei sola", opere in Regione

Si è concluso presso la sala mensa di Palazzo Leopardi il progetto promosso del Cug (Comitato unico di garanzia) per il concorso " Sorella, io ti credo, non sei sola" - Immagini e colori della violenza di genere. "Un utilissimo - commenta il Cug - momento di riflessione e consapevolezza, ma anche di nuovi propositi per continuare a lottare per contrastare il fenomeno della violenza di genere".

I concorrenti hanno potuto illustrare e mostrare le proprie opere che diventeranno parte integrante del rapporto regionale annuale sulla Violenza di Genere e che sono esposte al Piano terra di Palazzo Raffaello.

Dagli organizzatori il ringraziamento a coloro che hanno sostenuto e contribuito a realizzare l'evento, i partecipanti, le Pf Contrasto alla violenza di genere, informatica, politiche attive del Lavoro, l'Assessora alle pari opportunità, il presidente dell'Assemblea legislativa. (ANSA).