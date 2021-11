Natale: "Pesaro nel cuore" illumina il centro storico

"Pesaro nel cuore" illumina il centro storico con "l'albero più luminoso d'Italia" che brilla in piazza del Popolo. I colori, i sapori e gli odori dei mercatini riempiono le vie del centro storico. E anche il trenino, la pista di pattinaggio, lo scivolo e il Villaggio di Babbo Natale, hanno aperto le porte ai bambini e alle loro famiglie. È ufficialmente partito "Pesaro nel cuore - il Natale dappertutto". "Una delle manifestazioni più attrattive, magiche e sicure d'Italia", commenta il sindaco Matteo Ricci.

"Quest'anno - spiega Ricci - abbiamo deciso di non fare la classica inaugurazione per evitare assembramenti. Dobbiamo tenere la guardia alta e vivere queste festività al meglio, ma sempre con grande prudenza". Anche per questo motivo la formula scelta quest'anno è quella del "Natale diffuso", con i mercatini sparsi per le vie del centro storico e le tre attrazioni dislocate in piazzale Matteotti, piazza del Popolo e via Curiel: "abbiamo attrezzato la città alla grande, ma utilizzando gli spazi del centro per non fare aggregare le persone".

Sicurezza in primo piano, con l'obbligo della mascherina in centro storico tutti i giorni, fino al 9 gennaio dalle 10 alle 22: "È un'ulteriore protezione per cercare di non fermare le attività e non richiudere, nella massima sicurezza. Avremo un Natale con regole rigorose - continua Ricci -, l'appello che faccio è quello di vaccinarsi, perché non c'è altra soluzione per difendersi dal Covid-19 e per uscire velocemente da questa Pandemia. A Pesaro solo il 78,5% dei cittadini è vaccinato, manca all'appello il 21,5%. A loro il mio invito a farlo al più presto. È un dovere nei confronti delle persone che non ci sono più e dei medici, infermieri, operatori sanitari che da mesi stanno combattendo questa battaglia". (ANSA).